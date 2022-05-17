Цены на нефть коррекционно снижаются после ралли днем ранее

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после заметного роста торговым днем ранее. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,32%, до 113,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 111,44 доллара.

В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта.

Такому скачку цен способствовали ожидания восстановления спроса на нее со стороны Китая. "Кроме того, Шанхай объявил о постепенном возобновлении работы и намерен вернуться к повседневной жизни к 1 июня, поэтому мобильность должна восстановиться", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Наряду с коррекцией давление на стоимость "черного золота" оказывает прогноз управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в июне поднимется по сравнению с текущим месяцем на 142 тысячи баррелей в день.