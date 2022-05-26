Дальнейшее увеличение поставок азербайджанского газа в Европу должно быть осуществлено незамедлительно

БАКУ /Trend/ - Экспорт азербайджанского газа в Европу необходим и, безусловно, приобретает все большее стратегическое значение.

Об этом сказал Trend совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

По его словам, европейские партнеры будут приветствовать потенциальные поставки газа в объеме 10,5 миллиарда кубометров в этом году.

"В то же время имеют большое значение планы по увеличению поставок природного газа в этом году и прокачке 16,2 миллиарда кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Важны все варианты для возможной замены поставок газа из России в случае сокращения этой страной экспорта до минимального уровня. При этом многое еще предстоит сделать, поскольку в ближайшие годы ЕС рассчитывает найти замену почти 100 миллиардам кубометров российского газа. Потенциальное дальнейшее увеличение пропускной способности газопровода из Азербайджана в Европу должно быть не только оценено, но и незамедлительно реализовано", - считает Виддерсховен.

Эксперт назвал поставки газа из Азербайджана очень безопасными и надежными.

"Главный вопрос, который сейчас волнует стратегов в ЕС, заключается в том, каковы будут последствия боевых действий в Украине. В случае потенциального усиления санкций ЕС в отношении России или, может, даже энергетических санкций, не попытается ли РФ заблокировать или ограничить и другие маршруты поставок в Европу", - добавил он.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" начались 31 декабря 2020 года. Объем транспортировки по Трансадриатическому газопроводу, европейской части коридора, недавно достиг отметки 10 миллиардов кубометров, что составляет полную пропускную способность трубопровода. Мощность ТАР может быть удвоена до 20 миллиардов кубометров газа в год, что зависит от решения по итогам рыночных тестов.

(Редактор: Константин Шапиро)

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