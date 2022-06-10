Назван объем экспорта природного газа Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе - мае 2022 года увеличил экспорт природного газа на 27 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Министр в своей публикации отметил, что в отчетный период объем добычи газа в стране составил 19,6 миллиарда кубометров.

"На долю экспорта пришлись 9,4 миллиарда кубометров, или более 47 процентов от общего объема. 48 процентов (4,51 миллиарда кубометров) были экспортированы в Европу, 38 процентов (3,57 миллиарда кубометров) - в Турцию и 14 процентов (1,32 миллиарда кубометров) - в Грузию. Добыча газа в январе-мае 2022 года выросла на 15,3 процента в сравнении с показателем аналогичного периода 2021 года", - говорится в публикации.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.