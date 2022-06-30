Азербайджан в августе увеличит суточную добычу нефти - министр

БАКУ /Trend/ - В августе суточная добыча нефти в Азербайджане будет увеличена на 11 тысяч баррелей.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что добыча сырой нефти в странах ОПЕК+ в августе будет увеличена на 648 тысяч баррелей.

"В августе истекает срок действия обязательства по добыче сырой нефти, и суточная норма добычи сырья в странах ОПЕК+ будет увеличена на 648 тысяч баррелей в сутки, а в Азербайджане - на 11 тысяч баррелей", - написал Шахбазов.

ОПЕК+ принял оперативные меры, сдерживающие резкий рост цен на сырую нефть и успешно завершил свою историческую миссию, отмечается в публикации.