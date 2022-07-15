Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 июля понизилась на 2,2 доллара относительно предыдущего показателя и составила 111,98 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,2 доллара – до 110,53 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,62 доллара, составив 64,03 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 июля снизилась на 2,6 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 105,93 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 июля составляет 1,7 AZN/USD.