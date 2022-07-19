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ЕС и SOCAR обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане

Энергетика Материалы 19 июля 2022 16:32
ЕС и SOCAR обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Временно исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал Наджаф в Twitter.

Отметим, что Ровшан Наджаф и Кадри Симсон провели встречу в Баку.

"На встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон мы обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане, а также перспективы расширения пропускной способности трубопроводов TANAP и TAP, важность поддержки ЕС этих проектов", - говорится в публикации.

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