ЕС и SOCAR обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Временно исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал Наджаф в Twitter.

Отметим, что Ровшан Наджаф и Кадри Симсон провели встречу в Баку.

"На встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон мы обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане, а также перспективы расширения пропускной способности трубопроводов TANAP и TAP, важность поддержки ЕС этих проектов", - говорится в публикации.