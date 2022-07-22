Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 июля понизилась на 3,65 доллара относительно предыдущего показателя и составила 116,88 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,81 доллара – до 114,69 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,17 доллара, составив 67,66 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 июля понизилась на 3,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 110,62 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 июля составляет 1,7 AZN/USD.