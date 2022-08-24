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Изменение ставки акциза не повлияет на розничные цены на бензин и дизтопливо в Азербайджане - Тарифный совет

Энергетика Материалы 24 августа 2022 20:27 (UTC +04:00)
Изменение ставки акциза не повлияет на розничные цены на бензин и дизтопливо в Азербайджане - Тарифный совет

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БАКУ /Trend/ - Изменение ставки акциза не повлияет на розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, и в целом вопрос об изменении цен на них не обсуждается.

Об этом Trend сказали в среду в секретариате Тарифного совета.

Было отмечено, что в соответствии с постановлением №322 Кабинета министров Азербайджана от 23 августа 2022 года "Об изменении ставок акцизов на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных с расходами на их транспортировку на территории страны" ставка акциза на автомобильный бензин Aİ-92 повышена с 42 до 42,5 процента, а на дизельное топливо - с 18 до 18,3 процента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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