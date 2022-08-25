"Роснефть" построила газопровод Сузун-Ванкор

"Роснефть" завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор мощностью 2,2 миллиарда кубометров в год в рамках проекта "Восток Ойл". Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщила компания.

"Роснефть" завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор мощностью перекачки газа 2,2 миллиарда кубометров в год и приступила к комплексным испытаниям объектов газотранспортной системы Сузунского месторождения, входящего в самый масштабный добычной проект современной нефтегазовой отрасли — "Восток Ойл", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый межпромысловый газопровод протяженностью около 80 километров обеспечил подачу попутного нефтяного газа с Сузунского месторождения на объекты центрального пункта сбора Ванкорского месторождения, где его подготавливают до торгового качества.

Извлекаемые запасы Сузунского месторождения составляют 39 миллиардов кубометров газа. Газ обоих месторождений направляется в единую газотранспортную систему (ЕСГ) страны для доставки потребителям. На сегодняшний день с месторождений Ванкорского кластера в ЕСГ отправлено почти 43 миллиардов кубометров товарного газа.

"Реализация газовой программы на Сузунском месторождении является важным шагом на пути к снижению углеродного следа масштабного проекта "Восток Ойл". На Ванкорском месторождении создана одна из самых разветвленных современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, благодаря чему полезное использование попутного нефтяного газа достигает самого высокого уровня в отрасли — практически 100%", — добавляется в сообщении.

"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре, включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6 миллиардов тонн жидких углеводородов.