Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Чавушоглу о поставках азербайджанского газа в Восточную Европу и балканские страны

Энергетика Материалы 29 сентября 2022 12:57 (UTC +04:00)
Чавушоглу о поставках азербайджанского газа в Восточную Европу и балканские страны

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Восточная Европа и балканские страны ждут посредничества Турции в вопросе поставок азербайджанского газа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«С точки зрения удовлетворения потребностей Восточной Европы и балканских стран как в электроэнергии, так и в поставках азербайджанского газа в эти страны, все взоры направлены на Турцию», - сказал он.

Министр напомнил, что Турция решила продовольственный кризис посредством соглашения по зерну.

«Сегодня мы играем важную роль в решении энергетического кризиса», - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости