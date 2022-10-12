Азербайджан является гарантом обеспечения баланса рынка нефти в рамках сотрудничества ОПЕК+ - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является гарантом обеспечения баланса рынка нефти в рамках сотрудничества ОПЕК+.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В ходе "Российской энергетической недели" мы оценили возможности баланса рынка нефти и развитие "зеленой" энергетики в условиях современных реалий", - говорится в публикации.

Кроме того, министр отметил, что "Российская энергетическая неделя" стала площадкой, на которой были представлены различные взгляды на современные тенденции в мировой энергетике, трансформационные процессы и новые реалии, порожденные энергетическим кризисом.