Азербайджан cможет увеличить свою долю на европейском газовом рынке через несколько лет

БАКУ/Trend/ - Через несколько лет Азербайджан сможет увеличить свою долю на газовом рынке Европы с нынешних 2 процентов до примерно 10-15 процентов.

Об этом сказал Trend в пятницу генеральный директор румынской консалтинговой компании SMARTLINK COMMUNICATIONS, глобальный аналитик, консультант и исследователь Раду Магдин.

"Для ускорения доставки газа по Южному газовому коридору (ЮГК) в балканские страны и Восточную Европу требуется расширение трубопроводов и строительство интерконнекторов на территории этих стран для увеличения пропускной способности. Для этого необходимо обеспечить дополнительные финансовые инструменты", - сказал он.

Раду Магдин отметил, что страны Юго-Восточной Европы имеют особую экономическую, социальную и политическую уязвимость к перебоям в поставках российского газа.

"ЮГК может внести больший вклад в снижение уязвимости этих стран", — добавил аналитик.

Он отметил, что Азербайджан играет особую роль в реализации плана REPowerEU Евросоюза.

"Этот план, принятый Еврокомиссией 18 мая 2022 года, направлен на сокращение зависимости от российского ископаемого топлива на 40 процентов и диверсификацию энергоснабжения Европы. Ожидается, что в этом году Азербайджан поставит в Европу до 12 миллиардов кубометров газа. Расширение ЮГК позволит через несколько лет увеличить поставки в Европу примерно до 20 миллиарда кубометров в год. Это имеет важное значение для энергобезопасности региона. Строительство новых и расширение существующих транспортных трубопроводов в Европу остается основной задачей для увеличения поставок газа в этот регион. Таким образом, Европе и Азербайджану многое предстоит сделать в рамках энергетического сотрудничества", — сказал Магдин.

Twitter: @Lyaman_Zeyn