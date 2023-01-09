"Лукойл" договорился о продаже НПЗ в Италии

БАКУ /Trend/ - "Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ ISAB в Италии компании G.O.I. Energy, сформировавшей партнерство с трейдером Trafigura, сообщила российская компания. Сделка может быть закрыта до конца марта, передает в понедельник Trend со ссылкой на TASS.

"ПАО "Лукойл" сообщает, что LitascoS.A., 100% дочернее общество Группы "Лукойл", и G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже ISAB S.r.L. G.O.I. Energy. Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", - говорится в сообщении.

ISAB S.r.L. владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входят НПЗ, установка газификации и электростанция.