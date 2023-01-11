Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 января повысилась на 0,2 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,83 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,16 доллара – до 82,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,8 доллара, составив 40,89 доллар за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 января повысилась на 0,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 77,8 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 11 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.