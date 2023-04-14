Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 апреля понизилась на 0,29 доллара относительно предыдущего показателя и составила 90,49 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,24 доллара – до 88,61 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,36 доллара, составив 57,64 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 апреля понизилась на 0,34 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 87,87 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 апреля составляет 1,7 AZN/ 1 USD.