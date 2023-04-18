Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 апреля понизилась на 1,5 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,59 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,42 доллара – до 86,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,67 доллара, составив 57,59 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 апреля понизилась на 1,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,56 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 апреля составляет 1,7 AZN/ 1 USD.