Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 апреля понизилась на 2,13 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,29 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,13 доллара – до 83,82 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,4 доллара, составив 54,4 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 апреля понизилась на 2,41 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,14 доллара за баррель.

Официальный курс на 21 апреля составляет 1,7 AZN/ 1 USD.