Доходы SOFAZ в рамках "Контракта века" превысили $165 млрд – Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - За период после подписания "Контракта века" на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) было добыто в общей сложности 4,2 миллиарда баррелей нефти.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли на международной научной конференции «Архитектор независимого Азербайджана», посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, в рамках этого контракта SOFAZ привлек средства в размере 167 миллиардов долларов.

"Показатели добычи и привлеченной прибыли имеют большое значение для роста и развития экономики, социальной и других сфер Азербайджана. Хочу отметить, что сегодня на Каспии восемь платформ, которые оборудованы новейшими технологиями. Кроме того, в июне нынешнего года будет достроена девятая платформа", - сказал он.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).