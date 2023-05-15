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ТЭС Азербайджана произвели свыше 9 млрд кВт/ч электроэнергии - Парвиз Шахбазов

Энергетика Материалы 15 мая 2023 09:30 (UTC +04:00)
ТЭС Азербайджана произвели свыше 9 млрд кВт/ч электроэнергии - Парвиз Шахбазов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2023 года на теплоэлектростанциях (ТЭС) Азербайджана было произведено свыше 9,266 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что на гидроэлектростанциях производство энергии составило 586 миллионов кВт/ч электроэнергии.

Отметим, что в целом по стране производство электроэнергии выросло на 6,5 процента.- до свыше 9,852 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Страна импортировала 41,1 миллиона кВт/ч электроэнергии, а экспортировала свыше 1,244 миллиарда кВт/ч.

ТЭС Азербайджана произвели свыше 9 млрд кВт/ч электроэнергии - Парвиз Шахбазов
ТЭС Азербайджана произвели свыше 9 млрд кВт/ч электроэнергии - Парвиз Шахбазов
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