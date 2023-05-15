ТЭС Азербайджана произвели свыше 9 млрд кВт/ч электроэнергии - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2023 года на теплоэлектростанциях (ТЭС) Азербайджана было произведено свыше 9,266 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что на гидроэлектростанциях производство энергии составило 586 миллионов кВт/ч электроэнергии.

Отметим, что в целом по стране производство электроэнергии выросло на 6,5 процента.- до свыше 9,852 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Страна импортировала 41,1 миллиона кВт/ч электроэнергии, а экспортировала свыше 1,244 миллиарда кВт/ч.