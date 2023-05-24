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Завершается подготовка соглашения по строительству АЭС в Узбекистане

Энергетика Материалы 24 мая 2023 07:29 (UTC +04:00)
Завершается подготовка соглашения по строительству АЭС в Узбекистане

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будет построена атомная электростанция (АЭС), соглашение о которой находится в высокой степени готовности, передает Trend со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России.

В сообщении МИД говорится, что важнейшей сферой двустороннего взаимодействия между обеими странами является энергетика.

"Флагманским проектом наших экономических отношений является сооружение на территории Узбекистана АЭС российского дизайна. В высокой степени готовности находится соглашение об основных условиях генерального контракта", - отмечает МИД России.

Напомним, что в 2018 году было подписано соглашение между Узбекистаном и Россией о строительстве АЭС в Джизакской области неподалеку от озера Тузкан.

Отметим, что в начале 2023 года стало известно, что обе страны активно работают над контрактом на строительство АЭС. Ожидается, что электростанция будет состоять из двух блоков с использованием реакторов российского типа.

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