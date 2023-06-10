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Стоимость азербайджанской нефти превысила $78 за баррель

Энергетика Материалы 10 июня 2023 09:19 (UTC +04:00)
Стоимость азербайджанской нефти превысила $78 за баррель

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого июня, не изменившись относительно предыдущего показателя, составила 78,43 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также не изменилась и осталась на уровне 76,92 доллара за баррель.

В свою очередь стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,01 доллара, составив 52,89 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого июня повысилась на 0,03 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,68 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.

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