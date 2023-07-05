Германия готова поддержать Азербайджан в производстве "зеленого" водорода - Тобиас Бауманн

БАКУ /Trend/ - Германия готова поддержать Азербайджан в производстве и экспорте "зеленого" водорода.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Тобиас Бауманн.

По его словам, благодаря долгосрочному партнерству и технологиям Германия может поделиться своим опытом и готова стать потребителем "зеленого" водорода из Азербайджана.

"Все, что связано с технологиями, решениями для повышения производительности – в этих областях немецкие компании имеют большой опыт, и соответственно мы рассматриваем здесь расширение сотрудничества. Также наши компании специализируются в областях сельского хозяйства, производства продуктов питания, разработки экологичных решений. На данный момент у нас есть проекты с пятью фермерами. Ожидается поставка им наших технологий", - добавил Бауманн.