Германия рассчитывает на увеличение поставок газа из Азербайджана - глава торгпалаты

БАКУ /Trend/ - Германия рассчитывает на увеличение поставок газа из Азербайджана.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Тобиас Бауманн.

По его словам, сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Uniper имеет огромные перспективы в этом вопросе.

"Uniper является одним из крупнейших поставщиков газа в нашу страну, и сотрудничество с SOCAR очень ценно с точки зрения транспортировки газа из Азербайджана по Южному газовому коридору в Германию. Мы должны рассмотреть необходимость увеличения поставок газа из Азербайджана в Германию, так как это то, что нам понадобится в будущем. Документ, подписанный между Азербайджаном и Еврокомиссией, предусматривает удвоение поставок газа из Каспийского региона в Европу к 2027 году, и я думаю, что Германия получит неплохую долю этих поставок, обеспечиваемых Uniper", - отметил Бауманн.

Напомним, что в июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики, на основе которого планируется удвоить поставки азербайджанского газа на рынок Европейского союза к 2027 году.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В 2023 году страна планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.