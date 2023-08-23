Дочерняя компания SOCAR AQS заключила контракт с TPAO

БАКУ /Trend/ - Компания «SOCAR AQS Sondaj Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş» (SOCAR AQS Turkey) - дочернее предприятие буровой компании «SOCAR AQS» и турецкая государственная нефтяная компания «TPAO» подписали контракт по бурению нефтяных скважин, сообщает в среду Trend.

Согласно данным SOCAR AQS, компания предоставит услуги по бурению четырех нефтяных скважин на суше в юго-восточном регионе Турции.

Это соглашение является важным достижением для обеих компаний и представляет собой стратегическое партнерство в энергетическом секторе, отмечает SOCAR AQS.

Ожидается, что заключение этого соглашения поддержит общую добычу нефти в Турции и повысит уровень занятости в регионе.

Отметим, что SOCAR AQS — компания по комплексному управлению бурением и обслуживанием скважин, основанная в 2007 году Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), Nobel Energy и ООО «Абшерон Газма» (AQS).

Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, горизонтальных скважин, освоению скважин, их капитальному ремонту, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.