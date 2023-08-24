Нефть умеренно дешевеет

Утром в четверг наблюдается умеренное понижение мировых цен на нефть, сообщает Trend.

Внимание инвесторов сосредотачивается на новостях, связанных с возможными поставками нефти из Венесуэлы в свете текущих переговоров о смягчении санкционных мер.

Согласно данным, цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизилась на 0,25%, достигнув отметки в 83 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI также упали на 0,34%, остановившись на уровне 78,62 доллара.

Перспективы поставок из Венесуэлы оказывают некоторое давление на цены на нефть. Инсайдерские источники сообщают, что Соединенные Штаты находятся в процессе переговоров с властями Венесуэлы относительно возможности временного смягчения санкционных мер.

Одними из главных факторов, влияющих на нефтяные рынки, остаются перспективы спроса и предложения. На одной стороне стоят опасения по поводу состояния китайской экономики, ведь Китай является крупным потребителем нефти, что оказывает сдерживающее воздействие на перспективы спроса. С другой стороны, усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти продолжают поддерживать котировки на стабильном уровне.