Азербайджан и TotalEnergies обсудили сотрудничество по проектам “зеленой" энергии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и TotalEnergies обсудили развитие сотрудничества по проектам “зеленой" энергии, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с генеральным директором Total Energies Патриком Пуянне.

На встрече было выражено удовлетворение вводом в эксплуатацию месторождения "Абшерон" с высокими производственными показателями, а также сотрудничеством с компанией Total Energies. Было подчеркнуто значение месторождения "Абшерон" в выполнении обязательств Азербайджана как поставщика энергии, в частности, роль природного газа в обеспечении энергетической безопасности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по развитию процессов следующего этапа проекта "Фаза – 1".

В ходе беседы, помимо вопросов, связанных с деятельностью компании Total Energies в углеводородном секторе Азербайджана, также обсуждалась реализация проектов ветровой и солнечной энергетики общей мощностью 500 МВт и систем хранения энергии.

Также было рассмотрено текущее состояние проектов, связанных с производством, интеграцией и экспортом электроэнергии из возобновляемых источников энергии в нашей стране, рассмотрены возможности сотрудничества, согласованы дальнейшие шаги.

Отметим, что сегодня состоялась церемония подачи первого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон". TotalEnergies совместно с Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

По предварительным оценкам, запасы месторождения составляют около 300 миллиардов кубометров.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.