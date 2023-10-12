Заместитель министра энергетики Азербайджана обсудил роль природного газа на встрече ФСЭГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра энергетики Азербайджана Камал Аббасов принял участие в 25-й министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), состоявшейся в Малабо (Экваториальная Гвинея), сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в своем выступлении заместитель министра отметил важность ФСЭГ как платформы для сотрудничества и диалога между странами-производителями природного газа.

Кроме того, Камал Аббасов подчеркнул важную роль природного газа в глобальном энергетическом переходе, как экологически более чистого топлива по сравнению с другими традиционными энергоносителями.

На встрече была представлена ​​информация о запасах, добыче, экспорте и последних достижениях природного газа Азербайджана, а также о шагах, предпринятых в направлении сокращения выбросов парниковых газов и расширения использования возобновляемых источников энергии в стране.

Напомним, что ФСЭГ - это объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа.