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Заместитель министра энергетики Азербайджана обсудил роль природного газа на встрече ФСЭГ (ФОТО)

Энергетика Материалы 12 октября 2023 12:32 (UTC +04:00)
Заместитель министра энергетики Азербайджана обсудил роль природного газа на встрече ФСЭГ (ФОТО)

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра энергетики Азербайджана Камал Аббасов принял участие в 25-й министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), состоявшейся в Малабо (Экваториальная Гвинея), сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в своем выступлении заместитель министра отметил важность ФСЭГ как платформы для сотрудничества и диалога между странами-производителями природного газа.

Кроме того, Камал Аббасов подчеркнул важную роль природного газа в глобальном энергетическом переходе, как экологически более чистого топлива по сравнению с другими традиционными энергоносителями.

На встрече была представлена ​​информация о запасах, добыче, экспорте и последних достижениях природного газа Азербайджана, а также о шагах, предпринятых в направлении сокращения выбросов парниковых газов и расширения использования возобновляемых источников энергии в стране.

Напомним, что ФСЭГ - это объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа.

Заместитель министра энергетики Азербайджана обсудил роль природного газа на встрече ФСЭГ (ФОТО)
Заместитель министра энергетики Азербайджана обсудил роль природного газа на встрече ФСЭГ (ФОТО)
Заместитель министра энергетики Азербайджана обсудил роль природного газа на встрече ФСЭГ (ФОТО)
Заместитель министра энергетики Азербайджана обсудил роль природного газа на встрече ФСЭГ (ФОТО)
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