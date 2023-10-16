Названо количество гидроэлектростанций на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на освобожденных территориях Азербайджана построено 26 гидроэлектростанций, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным президента ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева, на освобожденных территориях Азербайджана продолжается строительство 9 гидроэлектростанций.

На сегодняшний день построены гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 мегаватт.

Также сдана в эксплуатацию гидростанция "Кяльбаджар-1" мощностью 4,4 мегаватт.

По информации президента ОАО "Азерэнержи" в Кяльбаджаре также запущены 5 других гидроэлектростанций: "Чыраг-1" мощностью 8,33 мегаватт, "Чыраг-2" мощностью 3,6 мегаватт, "Гамышлы" мощностью 6,33 мегаватт, "Сойугбулаг" мощностью 5,3 мегаватт, а также "Мейдан" мощностью 3,4 мегаватт.

Кроме того, была открыта гидроэлектростанция "Мишни" мощностью 8,25 мегаватт и "Алхаслы" мощностью 6 мегаватт в Лачынском районе, а также завершены работы на гидроэлектростанции "Агбулаг-1".

Как сообщает Баба Рзаев, в Зангиланском районе была сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция "Джахангирбейли" мощностью 10,5 мегаватт, а также завершены работы на трех гидроэлектростанциях - "Шайыфлы», "Зангилан" и "Сарыгышлак" мощностью 10,5 мегаватт каждая.