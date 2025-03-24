Оператор IGB в поисках устойчивой финансовой модели для поддержки расширения – исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - Оператор газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) – компания ICGB – ищет устойчивую финансовую модель для поддержки расширения газопровода, заявила исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева на конференции Energy of Tomorrow, передает Trend.

«Болгария является частью интегрированного европейского энергетического рынка, и любое геополитическое изменение оказывает прямое влияние на рыночные условия. Мы наблюдаем чёткую тенденцию – ни один трейдер больше не готов заключать долгосрочные контракты на 10+ лет. Вместо этого рынок смещается в сторону краткосрочных решений, обеспечивающих большую гибкость для адаптации к меняющимся условиям», – отметила Георгиева.

Она заявила, что эта тенденция проявилась и в обязательной фазе рыночного теста по расширению IGB, где спрос отразил предпочтение более краткосрочных обязательств. Несмотря на это, ICGB продолжает рассматривать расширение проекта как стратегическую долгосрочную задачу и активно работает над поиском устойчивой финансовой модели для его поддержки.

По словам Георгиевой, расширение IGB является ключевым элементом Вертикального газового коридора, что способствует укреплению общей безопасности и диверсификации европейской газотранспортной сети. Для обеспечения конкурентоспособности проекта без финансовой нагрузки на пользователей сети решающее значение будет иметь финансирование за счёт грантов.

«Мы сильнее, когда действуем сообща, когда действительно интегрированы и поддерживаем друг друга», – подчеркнула Георгиева.

Она добавила, что ICGB продолжает отстаивать необходимость интеграции устойчивой инфраструктуры, соответствующей долгосрочным целям энергобезопасности Европы, с учётом динамично меняющихся рыночных условий.

Отметим, что IGB позволяет Болгарии подключаться к Южному газовому коридору и является частью Вертикального газового коридора. Газопровод укрепляет энергетическую связанность и безопасность в регионе, предоставляя доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников.

На данный момент газопровод функционирует с мощностью 3 миллиарда кубометров в год с потенциальным расширением до 5 миллиардов кубометров в год. Интерконнектор покрывает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и обеспечивает надежный маршрут для поставок на ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.

X: @Lyaman_Zeyn