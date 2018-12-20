Азербайджанская AtaInsurance прокомментировала отзыв лицензии на перестраховочную деятельность

БАКУ /Trend/ - Совокупный капитал азербайджанской страховой компании AtaInsurance сократился в связи с резким увеличением продаж страховых продуктов, сообщил в четверг Trend первый заместитель председателя правления AtaInsurance Орхан Мамедов, комментируя приостановку лицензии на перестраховочную деятельность.

Мамедов отметил, что в связи с резким ростом продаж AtaInsurance значительно увеличил свои резервы, что повлияло на сокращение совокупного капитала.

Как отметил первый зампредправления AtaInsurance, согласно требованиям законодательства уставной капитал страховой компании должен составлять пять миллионов манатов на ведение страховой деятельности и еще пять миллионов манатов на ведение перестраховочной деятельности.

"Наш совокупный капитал всегда превышал эту сумму, но на данный момент он стал немного ниже девяти миллионов манатов и мы считаем, что это временное явление", - сказал Мамедов.

По мнению Мамедова, со стабилизацией продаж страховых продуктов в ближайшее время ожидается, что совокупный капитал компании вновь превысит десять миллионов манатов и AtaInsurance продолжит вести свою перестраховочную деятельность.

Отметим, что ранее Совет директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана приостановил лицензию AtaInsurance на ведение перестраховочной деятельности на пять месяцев в связи с несоответствием совокупного капитала AtaInsurance минимальным требованиям.

AtaInsurance осуществляет страховую деятельность с 2004 года и входит в состав ООО AtaHolding. Компания оказывает услуги по четырем обязательным и 26 добровольным видам страхования. Активы компании, по данным на конец августа, составляют свыше 30 миллионов манатов, а уставный капитал - 14,6 миллиона манатов.

Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы компании за январь-октябрь 2018 года составили 18,15 миллиона манатов при выплатах в 8,16 миллиона манатов.

Официальный курс на 20 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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