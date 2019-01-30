Международный банк Азербайджана получил национальную награду в сфере КСО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) стал одним из победителей первого общереспубликанского конкурса проектов корпоративной социальной ответственности (КСО). Как передает Trend со ссылкой на сообщение МБА, банк получил национальную КСО награду в номинации «Проект года по обеспечению инклюзивности образования» за реализацию проекта www.kitabidinle.az, нацеленного на создание электронных ресурсов на родном языке и поддержку активной интеграции в общество молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Награда была представлена банку в рамках церемонии, прошедшей 29 января в Бакинском конгресс-центре.

Отметим, что общереспубликанский конкурс проектов корпоративной социальной ответственности проводится со стороны Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана, компании PROAKTİV PR и общественного объединения международных отношений и исследований Avrasiya, а также ряда государственных структур. Целью конкурса является достижение роста числа проектов корпоративной социальной ответственности со стороны бизнес-структур страны, а также создание мотивации в этой сфере. В конкурсе приняли участие проекты ряда ведущих бизнес структур страны. Представленные проекты оценивались со стороны конкурсной комиссии в анонимном порядке.

«Международный банк Азербайджана всегда уделяет особое внимание реализации проектов корпоративной социальной ответственности. Для нас стало большим успехом получение национальной награды за один из реализованных нами проектов в этой сфере в прошлом году. И мы хотели бы поблагодарить молодых людей, принявших активное участие в его реализации, ведь успех проекта это и их успех. Мы, в свою очередь, продолжим реализацию подобных значимых проектов и в будущем», - отметила директор департамента маркетинга МБА Нигяр Тагирова.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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