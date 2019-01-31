ФРС ожидает последствий "шатдауна" по итогам первого квартала 2019 года

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает, что частичная остановка правительства в январе (шатдаун) будет иметь негативные последствия для американской экономики, их размер можно будет увидеть по итогам публикации данных за первый квартал 2019 года, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Говорить с большой долей вероятности об уровне влияния пока сложно, но мы увидим его по итогам первого квартала 2019 года", - сказал он журналистам на конференции в Вашингтоне в среду.

Ранее экономический советник Трампа Ларри Кудлоу не согласился с оценками, что частичная остановка американского правительства стоила экономике США до 11 миллиардов долларов.

По его словам, "с экономикой в триллионы долларов сложно сделать такие прогнозы по таким маленьким частям", а также что "сейчас с открытием правительства совершенно очевидно - никакой серьезной угрозы для экономики (нет)".

Так он прокомментировал исследование, которое было выпущено независимыми экспертами американского конгресса (independent congressional body), из которого следует, что прекращение работы ряда правительственных учреждений стоило экономике США до 11 миллиардов долларов. Кудлоу также подчеркнул, что экономика США чувствует себя хорошо, уровень занятости растет, как и ВВП страны, который прибавит, по его прогнозам, в районе 3% в этом году.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Трамп не получил того, что требовал — 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал "продолжение веселья", если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс. А его пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что через 21 день президент приступит к строительству стены "с демократами или без них". Срок этой паузы истекает 15 февраля.

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