Великобритания готова помочь Азербайджану стать финансовым центром региона (Эксклюзив)

31 января 2019 07:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Великобритания готова сотрудничать с Азербайджаном в финансовом секторе и помочь стране стать финансовым центром региона, сказала Trend посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

Посол отметила, что специальный представитель премьер-министра Великобритании по торговле - баронесса Эмма Николсон, которая 20 февраля будет в Баку на заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), проведет дискуссии по сотрудничеству в этой области.

Отметим, что на долю Азербайджана приходится 75 процентов экономического потенциала Южного Кавказа и Азербайджан является крупнейшим инвестиционным и экономическим партнером Великобритании в регионе.

Великобритания является самым крупным иностранным инвестором в экономику Азербайджана. Общий объем инвестиций британских компаний в страну превышает 27 миллиардов долларов. Большая часть инвестиций, вложенных компаниями Великобритании, приходится на нефтегазовый сектор Азербайджана, однако ведутся переговоры по расширению сотрудничества и в ненефтяном секторе.

Отметим, что идея превращения Баку в финансовый центр, если не мирового, то регионального масштаба, - не новая. Она обсуждалась еще в конце прошлого столетия, а потом в начале двухтысячных годов. В СНГ попытки создать финансовый центр с переменным успехом предпринимают, например, Казахстан и Россия. В прошлом году Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина и Узбекистан договорились о создании Ассоциации провайдеров кредитных сведений в Европе и Центральной Азии. Учредительные документы были подписаны в Баку.

По мнению главы Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Ибрагима Алышова, создание ассоциации позволит упростить доступ к финансовым услугам в регионе, а также стимулировать развитие финансового рынка. Он тогда отметил, что Азербайджан предпринимает шаги для превращения в региональный финансовый центр.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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