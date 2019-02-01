БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота первого февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,057 маната, составив 2241,3055 маната, серебра - на 0,1234, до 27,1336 маната, унция палладия – на 21,5305, до 2292,7730 маната, а унция платины подорожала на 4,352 до 1393,5920 маната.

Название 01.02.2019 31.01.2019 Золото XAU 2241,3055 2243,3625 Серебро XAG 27,1336 27,2570 Платина XPT 1393,5920 1389,2400 Палладий XPD 2292,7730 2314,3035

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на первое февраля составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.