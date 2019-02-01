БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота первого февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,057 маната, составив 2241,3055 маната, серебра - на 0,1234, до 27,1336 маната, унция палладия – на 21,5305, до 2292,7730 маната, а унция платины подорожала на 4,352 до 1393,5920 маната.
|
Название
|
01.02.2019
|
31.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2241,3055
|
2243,3625
|
Серебро
|
XAG
|
27,1336
|
27,2570
|
Платина
|
XPT
|
1393,5920
|
1389,2400
|
Палладий
|
XPD
|
2292,7730
|
2314,3035
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на первое февраля составляет 1,7 AZN/USD.
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