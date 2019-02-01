Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

1 февраля 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота первого февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,057 маната, составив 2241,3055 маната, серебра - на 0,1234, до 27,1336 маната, унция палладия – на 21,5305, до 2292,7730 маната, а унция платины подорожала на 4,352 до 1393,5920 маната.

Название

01.02.2019

31.01.2019

Золото

XAU

2241,3055

2243,3625

Серебро

XAG

27,1336

27,2570

Платина

XPT

1393,5920

1389,2400

Палладий

XPD

2292,7730

2314,3035

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на первое февраля составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эльман Рустамов: Для девальвации маната нет никаких предпосылок
Бизнес 11:53
Центробанк Азербайджана огласил доходы за 2018 год
Бизнес 11:50
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
Бизнес 11:46
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 февраля
Финансы 09:42
Центробанк Азербайджана сегодня обсудит изменение учетной ставки
Бизнес 07:00
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 31 января 17:20
Лента новостей
Эльман Рустамов: Для девальвации маната нет никаких предпосылок
Бизнес 11:53
Центробанк Азербайджана огласил доходы за 2018 год
Бизнес 11:50
Казахстан и США откроют прямые рейсы
Туризм 11:49
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
Бизнес 11:46
В Индии два пилота погибли в результате крушения истребителя
Другие страны 11:40
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в республиканском совещании, посвященном Дню молодежи Азербайджана
Политика 11:35
AzerGold планирует увеличить добычу золота и серебра (ФОТО)
Бизнес 11:34
В 2018 году население Турции увеличилось более чем на один миллион человек
Турция 11:31
Facebook удалил иранские аккаунты, которые пытались влиять на выборы в Израиле
Израиль 11:25