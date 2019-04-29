Доллар растет к узбекскому суму

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 30 апреля, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на банк.

Доллар на этой неделе, после непродолжительного падения, снова двинулся вверх. Американская валюта поднялась на 4,13 сума. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 8445,49 сума.

Евро на этой неделе продемонстрировал падение. Стоимость европейской валюты снизилась до 9415,3 сума, упав на 78,12 сума по сравнению с прошлой неделей.

Российский рубль упал незначительно. Его стоимость понизилась на 1,51 сума и составила 130,27 сума.

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