Грузия сократила товарооборот

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2019 года, внешнеторговый оборот Грузии составил более 2,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), что на 0,1 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Грузия экспортирует достаточно большой перечень товаров. Большая часть приходится на легковые автомобили, медные руды, натуральные виноградные вина, ферросплавы, минеральные воды, лекарства, золото, лесные и другие орехи.

В течение первых трех месяцев 2019 года процент экспортируемой грузинской продукции вырос на 12,8 и составил 826 миллионов долларов (по сравнению с первым кварталом 2018 года).

Экспорт без реэкспорта за первый квартал 2019 года составил 553,1 миллиона долларов, что на 4,5 процента больше чем за тот же период 2018 года.

Импорт, в свою очередь, сократился на 4,7 процента и составил около двух миллиардов долларов.

Основными импортируемыми товарами являются нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарства, пшеница, электроэнергия, мобильные телефоны.

Турция, Россия и Азербайджан являются основными торговыми партнерами Грузии, начиная с 2019 года. Товарооборот с этими странами составил примерно 928 миллионов долларов за период январь-март 2019 года, что составляет 34,7 процентов от общего товарооборота.

Помимо стран указанных выше, Грузия также успешно торгует со странами Евросоюза и СНГ.

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