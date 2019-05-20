Неожиданный курс валют в Узбекистане: доллар чуть вырос, евро ощутимо снизился

20 мая 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 21 мая, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Доллар на этой неделе снова немного прибавил. Американская валюта поднялась на 2,76 сума. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8460,92 сума.

Евро на этой неделе серьезно "просел". Стоимость европейской валюты упала до 9439 сумов, сократившись на 62,5 сума, по сравнению с прошлой неделей.

Российский рубль незначительно поднялся. Его стоимость увеличилась на 1,32 сума и составила 131,6 сума.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Количество организаций в сфере услуг Узбекистана увеличилось почти на 40 тысяч
Энергетика 13:14
Узбекистан и Россия не договорились по вопросу свободного выбора частот для полетов
Бизнес 11:51
Узбекистан и Турция запустят совместный кластер по производству обуви
Энергетика 11:18
Китайская компания построит цементный завод в Узбекском Самарканде
Бизнес 11:00
SOCAR увеличит добычу нефти в Узбекистане
Энергетика 09:47
Узбекский "Нефтегазинвест" продлевает тендер на закупку транспортных средств
Тендеры 18 мая 17:58
Лента новостей
Азербайджано-турецкое предприятие по производству удобрений расширит географию поставок
Бизнес 17:31
Южный Судан закроет посольства в некоторых странах из-за экономического кризиса
В мире 17:29
Ненефтяная промышленность в Азербайджане наращивает объемы
Бизнес 17:26
В Азербайджане продолжает сокращаться металлургическая промышленность
Бизнес 17:26
Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева с Днем Республики
Политика 17:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамире
Политика 17:18
Минфин Канады объявил о снятии ответных пошлин на американские товары
В мире 17:16
Эксперты доработают в Минске проект положения об Играх стран СНГ
Беларусь 17:13
В Азербайджане процесс выхода бизнеса на рынок труда будет координироваться Общественными советами (Эксклюзив)
Бизнес 17:12