Неожиданный курс валют в Узбекистане: доллар чуть вырос, евро ощутимо снизился

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 21 мая, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Доллар на этой неделе снова немного прибавил. Американская валюта поднялась на 2,76 сума. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8460,92 сума.

Евро на этой неделе серьезно "просел". Стоимость европейской валюты упала до 9439 сумов, сократившись на 62,5 сума, по сравнению с прошлой неделей.

Российский рубль незначительно поднялся. Его стоимость увеличилась на 1,32 сума и составила 131,6 сума.

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