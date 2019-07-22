Курс доллара в Узбекистане вырос на 40 сумов

22 июля 2019 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 23 июля, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Доллар на этой неделе продолжает расти. Американская валюта поднялась на 40,1 сума. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 8624,51 сума.

Евро также идет вверх. Стоимость европейской валюты поднялась до 9676,7 сума, увеличившись, на 2,83 сума по сравнению с прошлой неделей.

Российский рубль незначительно прибавил. Его стоимость выросла на 0,58 сума и составила 136,92 сума.

Автор: Фахри Вакилов

Твиттер:@vakilovfaxri

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