Muganbank увеличил уставной капитал до 100 миллионов манатов

5 августа 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В конце июля 2019 года прошло общее собрание акционеров ОАО «Muganbank», с целью укрепления капитала компании. В ходе встречи было принято решение об увеличении уставного капитала банка на пять миллионов манатов, путем выпуска новых акций, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

В связи с этим 25 тысяч обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 200 манатов каждая были переданы в Палату по надзору за финансовыми рынками для государственной регистрации.

После их размещения, уставный капитал Muganbank будет увеличен с 95 миллионов до 100 миллионов манатов.

Muganbank - одно из известных финансовых и банковских учреждений Азербайджана, было создано в 1992 году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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