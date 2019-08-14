Чистые внешние активы банков Азербайджана превысили 16 млрд манатов

14 августа 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чистые внешние активы банков Азербайджана на июль 2019 года составили 16,29 миллиарда манатов, что на семь процентов больше по сравнению с показателем на июль 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на центральный банк Азербайджана.

Чистые внутренние активы банков составили 8,998 миллиарда манатов, что на 20,8 процента больше чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным отчета ЦБА, на первое июля 2019 года, денежная масса в расширенном понимании составила 25,28 миллиарда манатов. С начала года этот показатель вырос на пять процентов, а рост за год (с первого июля 2018 года) составил 11,5 процента.

Денежная масса в манатном выражении составила 15,83 миллиарда манатов, и ее рост с начала года составил 8,1 процента. В свою очередь, рост год к году (с первого июля 2018 года), рост денежной массы составил 22 процента.

Расширенная денежная база в стране по итогам полугодия составила около 11,26 миллиарда манатов. За год денежная база в Азербайджане увеличилась на 16,3 процента. С начала 2019 года, денежная база выросла на 20,3 процента.

К первому июля 2019 года денежная база в манатах составила 10,38 миллиарда манатов, увеличившись, по сравнению с началом 2019 года на 8,7 процента, а в годовом исчислении – на 20,8 процента.

Валютные резервы ЦБА в июне 2019 года 5,94 миллиарда долларов. С начала года валютные резервы Центробанка увеличились на 313 миллионов долларов или на 5,5 процента. Годовой рост составил 7,7 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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