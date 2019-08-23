Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 22 августа составил 5,1 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 4,1 миллиона манатов.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 960,3 тысячи манатов.

В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям PASHA Bank (149,1 тысячи долларов – 253,4 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 51,2 тысячи манатов. За день были заключены 26,2 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на 23 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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