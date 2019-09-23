AccessBank запустил услугу «Консультант по налогам»

23 сентября 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих банков Азербайджана - AccessBank 23 сентября запустил услугу «Консультант по налогам».

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу банка, с помощью новой услуги, клиенты и обратившиеся в банк лица смогут получить всю необходимую информацию, связанную с налогами и налогообложением.

Новая услуга AccessBank будет полезна как лицам, получающим новый идентификационный номер налогоплательщика, так и тем, кто уже приобрел его.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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