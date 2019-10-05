Кредитование в Азербайджане растет

5 октября 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банковское кредитование в Азербайджане на август 2019 года составило 13,86 миллиарда манатов, что на 12,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка.

Согласно данным Центробанка, за август в Баку выдано кредитов на 10,87 миллиарда манатов, что в 4,1 раза больше, чем в регионах. При этом, удельный вес кредитов в национальной валюте составил 58,4 процента от общего объема кредитования, объем которого составил 6,3 миллиарда манатов.

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане в августе составила 11,7 процента, по Баку - 9,8 процента.

Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое сентября 2019 года):

Экономические районы

Объем кредитования (в тыс. манатов)

Средняя процентная ставка

Абшеронский

481994

16,7

Аранский

708079

22,2

Горно-Ширванский

68131

22,4

Гянджа-Газахский

559254

19,3

Губа-Хачмазский

202741

19,7

Лянкяранский

249635

21,7

Шеки-Загатальский

184399

18,9

Верхне-Карабахский

60932

23,9

Кельбаджар-Лачинский

0,0

0,0

Нахчыванский

139771

13,2

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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