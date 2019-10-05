ЕБРР готов рассмотреть вопрос об оказании помощи Азербайджану в приватизации Межбанка

5 октября 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов рассмотреть вопрос о содействии в процессе приватизации Международного банка Азербайджана (МБА), сказали Trend в ЕБРР.

"ЕБРР поддерживает намерения властей Азербайджана приватизировать МБА. Мы по-прежнему поддерживаем регулярные контакты как с МБА, так и с властями, и будем рады рассмотреть вопрос об оказании помощи в процессе разгосударствления банка по мере необходимости", - сказали в ЕБРР.

Отметим, что МБА находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка.

Банк действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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