Министерство налогов привлекает волонтеров в центры обслуживания

7 октября 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство налогов Азербайджана объявляет очередной этап привлечения волонтеров к участию на добровольных началах в деятельности налоговых органов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на объявление министерства.

Ответственные, дисциплинированные студенты и выпускники, обладающие начальными знаниями налогового законодательства и имеющих представление о деятельности налоговых органов, умеющие работать в команде, могут до 16 октября 2019 года подать заявку на участие в качестве волонтеров в работе Центров обслуживания налогоплательщиков города Баку и регионов республики на официальном сайте минналогов.

Рассмотрение обращений и отбор добровольцев будет проводиться в соответствии с потребностями, установленными министерством налогов, и местом фактического проживания (или учебы) заявителей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане 11 тысяч человек встали на налоговый учет
Бизнес 20 сентября 17:26
Объем налоговых поступлений в ненефтяном секторе увеличился за счет сокращения теневого рынка
Экономика 9 июля 09:46
Утверждены критерии «Кластерной компании МСБ»
Бизнес 24 июня 15:19
Микаил Джаббаров: Безналичные расчеты способствуют прозрачности экономики
Экономика 14 июня 14:39
В налоговых органах Азербайджана продолжается борьба с коррупцией и правонарушениями
Общество 10 июня 21:53
В отношении ряда сотрудников министерства по налогам Азербайджана возбуждено уголовное дело
Общество 22 мая 21:52
Лента новостей
Азербайджанский банк ASB проведет внеочередное собрание
Финансы 17:35
Сегодня самый сильный ветер зафиксирован в Сумгайыте
Общество 17:34
Венгрия вслед за Узбекистаном решила вступить в Тюркский совет
Политика 17:23
Объем экспортных продаж на Узбекской товарной бирже вырос в 4,5 раза
Бизнес 17:13
В Казахстане почти на 10% сократился объем перевозок угля
Бизнес 17:05
Министерство культуры Азербайджана организовало шествие к заповеднику "Кешикчидаг"
Социум 16:48
В Баку ветер повалил крупное дерево, пострадали три автомобиля
Происшествия 16:44
Кредитным компаниям в Грузии будет присвоен статус финансового учреждения
Финансы 16:42
Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
Культура 16:41