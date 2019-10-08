Платежная система EasyPay может быть объявлена банкротом

БАКУ /Trend/ - Сегодня, восьмого октября, министерство по налогам Азербайджана объявило о заседании суда по признанию электронной платежной системы OOO EasyPay банкротом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на объявление пресс-службы министерства по налогам Азербайджана, судебное заседание по заявлению об объявлении банкротства ООО" Easypay " (должника) назначено Бакинским административно-экономическим судом № 2 на 22 октября 2019 года в 11:00. Имя истца не разглашается.

EasyPay – электронная платежная система, действующая на территории Азербайджана, и имеет одну из самых широких сетей платежных терминалов в Баку и регионах страны. На данный момент терминалы компании не принимают средства.

Также, как сообщалось ранее, некоторые банки уже обращались в суд из-за задолженности EasyPay.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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