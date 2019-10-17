В Азербайджане для страховщиков и актуариев будет проведена аттестация

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет проведена аттестация для страховщиков, претендующих на руководящую должность, сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками страны.

Помимо этого, физические лица, желающие получить лицензию страхового брокера, также приглашаются на сдачу аттестации.

Также в сообщении отмечено, что в аттестации могут принять участие желающие получить сертификат актуария.

Согласно информации, кандидаты должны предоставить документы. Аттестация будет проведена согласно пункту 4.1 свода правил страхования в Азербайджане.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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