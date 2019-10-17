В Апелляционную комиссию Палаты надзора за финансовыми рынками обратилось более 27 тыс. человек

17 октября 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15 октября 2019 года Апелляционная комиссия при Палате надзора над финансовым рынком Азербайджана получила обращения от 27,384 тысячи человек, 27,095 тысячи которых уже получили ответы, а 289 находятся на рассмотрении Апелляционного совета, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы Палаты.

Апелляционная комиссия была создана при Палате финансового надзора Азербайджана для рассмотрения апелляций в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

С момента своего создания Комиссия получила множество апелляций. В частности, в апреле-мае текущего года в нее поступило 35,917 обращения от 25,704 человек. На все запросы, после обработки, были даны ответы.

Совет располагает интернет-порталом для подачи запросов в электронном виде.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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