Количество выданных страховых свидетельств по Green Card достигает 40 тысяч

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года страховщиками, имеющими право действовать в рамках международной системы Green Card, осуществлена продажа 39,5 тысяч страховых свидетельств, что на 18 процентов больше по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Бюро по обязательному страхованию Азербайджана.

Согласно данным Бюро, в отчетном периоде сбор страховых взносов по международным страховым договорам Green Card составил 2,241 миллиона манатов, увеличившись на 15 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

По 206 страховым случаям осуществлено 790,9 тысячи маната страховых выплат. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года отмечается рост страховых выплат на 23 процента.

Green Card – это соглашение о взаимном признании свидетельства международной страховой системы-страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств участниками этой системы, то есть странами-членами. В соответствии с этой системой страховое свидетельство гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, выданное любым из государств-участников соглашения о Зеленой карте, считается действительным на территории других государств-участников данного Соглашения. В настоящее время в систему входят 48 стран. Азербайджан был принят 28 мая 2015 года в качестве страны-члена системы и действует в рамках системы с 1 января 2016 года.

Бюро по обязательному страхованию Азербайджана предоставляет информацию о заключенных страховых договорах и выплатах по страховым случаям в рамках системы зеленых карт за первые девять месяцев 2019 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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