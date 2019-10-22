В Азербайджане ряду лиц выданы бессрочные лицензии страхового агента

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершилась аттестация по выдаче бессрочных лицензий на деятельность в качестве страховых агентов, сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору за финансовыми рынками страны.

Решение о выдаче принято в соответствии со статьей 86.1 закона «О страховой деятельности» и пунктом 4.10.5 устава Палаты.

По результатам аттестации шесть кандидатов успешно завершили аттестацию, набрав необходимый проходной балл: Мурадов Нусрят Садыг оглу, Джафаров Ровшан Мугабиль оглу, Бабатов Идрак Акиф оглу, Исмаилзаде Нармин Тахир гызы, Гаджизаде Матанат Тарлан гызы и Алышов Амиль Асиф оглу.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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